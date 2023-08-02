Мишустин рассказал, что мало интересуется футболом

По словам премьер-министра, ему больше по душе хоккей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признался, что не сильно увлекается футболом, ему больше по душе хоккей, иногда он даже пробует в нем свои силы.

На встрече с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам председателя правительства спросили, как он относится к футболу, есть ли у него любимая команда. "Скажу честно, я не сильно увлекаюсь футболом", - ответил премьер. "Мне больше нравится хоккей. Так случилось, что с детства я увлекался хоккеем. Даже, скажу честно, иногда пытаюсь играть в него, [правда], не совсем регулярно. Хоккей как-то больше по душе", - добавил он. При этом Мишустин отметил, что футбол он уважает, смотрит российский чемпионат.

В целом же, по словам главы кабмина, важно, занимаясь учебой и наукой, не забывать о гармоничном развитии, оставлять время для спорта, музыки и других хобби. "Многие великие ученые занимались не только фундаментальными науками, но и параллельно у них были какие-то интересы", - указал он. Так, известный физик Альберт Эйнштейн, напомнил премьер, "не расставался со скрипкой", а химик Александр Бородин написал знаменитую оперу "Князь Игорь". "Поэтому я хочу пожелать вам развиваться гармонично, уверен, что у вас есть кроме своих феноменальных способностей еще интересы, и, конечно, их надо развивать", - призвал Мишустин.