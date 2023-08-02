Футболист "Рубина" Угочукву Иву признался, что ему нравится Казань

Уроженец Нигерии, футболист сборной Армении Иву перешел в казанский клуб летом нынешнего года

КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Полузащитнику "Рубина" Угочукву Иву очень понравилась Казань. Своими впечатлениями от перехода в казанский клуб он поделился с журналистами перед началом открытой тренировки команды.

"Мне очень понравилась Казань, очень красивый город и замечательные люди. Что касается команды, у нас есть очень хорошие, сильные стороны. Если вы посмотрите на две наши игры, я думаю, мы могли взять шесть очков. К сожалению, не получилось, потому что это тоже вопрос удачи", - сказал Иву.

Футболист рассказал, что перед переходом в казанский клуб общался со своим партнером по сборной Армении Эдуардом Сперцяном, который выступает за "Краснодар". "Со Сперцяном я разговаривал перед переходом, и он очень высоко отзывался об уровне чемпионата России, сказал, что это хороший переход и уровень чемпионата очень сильный", - отметил он.

Спортсмен также рассказал о своих ожиданиях от предстоящей 5 августа в Казани игры третьего тура Мир - Российской премьер-лиги с московским "Спартаком". "Безусловно, в футбольном мире все знают московский "Спартак", их уровень, но это футбол, и здесь выигрывают не имена, а футболисты, которые выходят на поле биться", - сказал Иву.

Иву 23 года, он выступал в Нигерии на молодежном уровне, а также за армянские клубы "Лори", "Пюник", "Урарту". В сезоне-2022/23 Иву в составе "Урарту" стал чемпионом и обладателем Кубка Армении и был признан лучшим футболистом премьер-лиги страны. Выступает за сборную Армении. Иву перешел в казанский "Рубин" летом 2023 года.