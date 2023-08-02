Команда Медиалиги 2Drots вышла во второй раунд Кубка России по футболу

В первом раунде московская медийная команда обыграла "Сахалин"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Московская медийная команда 2Drots дома со счетом 2:0 обыграла "Сахалин" из Южно-Сахалинска в матче первого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Москвич".

Голы забили Денис Гудаев (70-я минута, с пенальти) и Максим Фролов (73). Во втором раунде 2Drots сыграет с "Муромом". Матчи второго раунда "пути регионов" пройдут 22-24 августа, точные даты станут известны позднее.

2Drots принимает участие в Кубке России во второй раз. В прошлом розыгрыше турнира медийная команда дошла до второго раунда, где уступили ивановскому "Текстильщику". Ранее в среду Кубок России покинул чемпион Медиалиги клуб "Родина Медиа", уступивший со счетом 0:3 вологодскому "Динамо". 1 августа московский "Амкал" вышел во второй раунд, где сыграет с "Текстильщиком".

По регламенту Кубка России, 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).