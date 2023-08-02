Российская теннисистка Касаткина проиграла украинке Свитолиной на турнире в Вашингтоне

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу украинки

ТАСС, 2 августа. Первая ракетка России Дарья Касаткина уступила украинке Элине Свитолиной в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

Матч закончился со счетом 6:2, 6:2 в пользу украинской теннисистки, которая не имеет номера посева. Касаткина была посеяна под пятым номером. В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей матча между американками Джессикой Пегулой и Пейтон Стирнс.

Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA - высшее среди россиянок. Спортсменка является обладательницей шести титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Свитолиной 28 лет, в рейтинге WTA она 27-я. На счету украинки 17 титулов под эгидой организации.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500. Общий призовой фонд соревнования составляет порядка $780 тыс. Действующей победительницей турнира является россиянка Людмила Самсонова. Ранее из россиянок соревнования выигрывали Светлана Кузнецова (2014, 2018) и Екатерина Макарова (2017).