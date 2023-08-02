Футбольный клуб с Фарерских островов впервые сыграет на групповом этапе еврокубков

"Клаксвик" вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 2 августа. Фарерский футбольный клуб "Клаксвик" в гостях в серии пенальти обыграл шведский "Хеккен" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Гётеборге.

После основного и дополнительного времени матча был зафиксирован счет 3:3, в серии пенальти фарерцы победили - 4:3. В составе "Клаксвика" голы забили Арни Фредериксберг (17-я и 53-я минуты), Сиверт Гуссиас (109). У "Хеккена" отличились Тобиас Сана (24), Амор Лаюни (48), Ибраим Садик (106). Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

"Клаксвик" гарантировал себе участие в групповом этапе еврокубков. Если команда вылетит из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, она сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы за право выйти в групповой этап турнира. В случае поражения на этой стадии "Клаксвик" сыграет на групповом этапе Лиги конференций. Команда станет первым клубом с Фарерских островов, который выступит на групповом этапе еврокубка. В сезоне-2020/21 "Клаксвик" уступил в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы ирландскому "Дандолку" и завершил выступления в еврокубках, Лига конференций проводится с сезона-2021/22.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Клаксвик" сыграет с норвежским "Мольде", игры пройдут 8 или 9 августа и 15 августа. В первом квалификационном раунде "Клаксвик" по сумме двух матчей (0:0, 3:0) обыграл венгерский "Ференцварош", которым руководил россиянин Станислав Черчесов. После поражения в ответном матче Черчесов был отправлен в отставку.

Ранее в среду в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов вышли хорватское "Динамо" из Загреба, польский "Ракув", швейцарский "Серветт", израильский "Маккаби" из Хайфы, "Мольде" и датский "Копенгаген".

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.