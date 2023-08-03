Дзюдоисты из трех стран разыграют медали из чистого золота на турнире в Красноярске

Соревнования пройдут 5-6 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Дзюдоисты России, Белоруссии и Таджикистана разыграют медали из чистого золота на традиционном турнире памяти Владимира Гулидова в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

"На наших соревнованиях в разные годы выступали будущие победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, - рассказал ТАСС представитель оргкомитета турнира Евгений Нефедов. - Они уже успели стать брендом, с одной стороны это произошло благодаря эксклюзивным чемпионским медалям - в каждой из них около 23 грамм чистого золота, с другой - традиционно высокая конкуренция этого старта".

Соревнования в Красноярске станут этапом отбора на чемпионат России, который пройдет осенью в Кемерове. Победители турнира получат звание мастеров спорта России.

Фонбет - Всероссийские соревнования "Памяти В. Н. Гулидова" пройдут на татами Дворца борьбы имени Ивана Ярыгина 5-6 августа. Медали будут разыграны в 14 весовых категориях - по 7 у мужчин и женщин. Впервые соревнования прошли благодаря активной помощи Владимира Гулидова в 1994 году, тогда они носили название "Центр Азии" и приняли спортсменов из Монголии, Китая, Южной Кореи, Японии, Казахстана, Узбекистана, Австралии, Германии и Франции. После трагической гибели Гулидова, являвшегося почетным президентом Красноярской федерации дзюдо, в 2000 году соревнования стали проводиться в его память.