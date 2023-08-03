Пуляев: российские дзюдоисты с нетерпением ждут командного турнира Игр стран СНГ

Старший тренер юношеской сборной России отметил, что соревнования в Белоруссии будут для команды одним из главных стартов сезона

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Молодежная сборная России по дзюдо рассматривает участие в Играх стран СНГ в Белоруссии как основной старт и особенно ждет командного смешанного турнира. Об этом ТАСС рассказал старший тренер юношеской сборной России, многократный призер чемпионатов мира Михаил Пуляев.

II Игры стран СНГ состоятся с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии, соревнования пройдут по 20 видам спорта, торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований планируется провести 5 и 13 августа соответственно. Соревнования дзюдоистов пройдут в Ледовом дворце Гомеля с 5 по 7 августа. Состав российской команды был определен по результатам двух турниров - всероссийских соревнований памяти Федорова в Челябинске и международного турнира "Кубок Анатолия Рахлина" в Санкт-Петербурге.

"Этот принцип формирования команды был прежде всего обусловлен возрастом спортсменов - время идет, ребята растут, меняют весовые категории. За неимением возможности выступить в этом году на первенстве Европы, мира и юношеских Олимпийских играх наши спортсмены готовятся серьезно выложиться на предстоящих соревнованиях, это будет для нас одним из главных стартов сезона, - отметил Пуляев. - Особенно ждем командного турнира, мы уже успели соскучиться по этому формату".

Подготовку к Играм молодежная команда провела на татами новой Академии единоборств в Сириусе. "К старту готовились серьезно, два подготовительных сбора у нас прошли в новой Академии единоборств на Федеральной территории Сириус. Учитывая комфортные условия нового дома российского дзюдо, сбор завершился на самой позитивной ноте - новый зал, шикарные условия, плюс возможность потренироваться со взрослой командой. Все это очень важно для ребят".

На татами в Белоруссии выйдут 16 юношей и 15 девушек из России в возрасте до 18 лет. 5 и 6 августа пройдут индивидуальные состязания. В понедельник будут разыграны медали в турнире смешанных команд.