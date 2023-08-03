Чемпионка России в беге на 5 000 м Аплачкина считает, что олимпийский норматив достижим

Спортсменка победила на чемпионате страны с результатом 15 минут 31,80 секунды, олимпийский норматив равен 14.52,00

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Обладательница первой золотой медали чемпионата России по легкой атлетике 2023 года Светлана Аплачкина, занявшая первое место на дистанции 5 000 м, считает, что при определенных условиях ей по силам выполнить олимпийский норматив. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

30-летняя Аплачкина победила с результатом 15 минут 31,80 секунды. Второй на финише была Любовь Дубровская (15.37,79), третьей - Светлана Дорофеева (15.39,06). Олимпийский квалификационный норматив в беге на дистанции 5 000 м у женщин равен 14.52,00.

"Я считаю, что олимпийский норматив достижим, - сказала Аплачкина. - Но для этого необходима хорошая компания соперниц и пейсмейкер. И тогда будет все возможно. Я верю, что можно выполнить норматив как на 5 000 м, так и на 1 500 м".

Аплачкина выиграла чемпионат страны на дистанции 5 000 м в пятый раз подряд. Год назад она первенствовала на этой дистанции и на Спартакиаде сильнейших спортсменов России.

"В целом все получилось так, как мы планировали. Я пробежала дистанцию максимально экономно, потому что мне еще предстоит старт на 1 500 м, где также хочется выступить успешно. Этот сезон у меня выдался непростой, были взлеты и падения, поэтому эмоционально было непросто собраться. Я не в самом лучшем состоянии подошла к чемпионату России", - сказала спортсменка.

"В России есть соперницы, у нас достойная конкуренция, мне интересно выступать", - заключила Аплачкина.