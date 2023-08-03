Федерация керлинга России в новом сезоне проведет тесты камней отечественного производства

По результатам тестирования будут определены лучшие характеристики гранита

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Тесты камней для керлинга российского производства проведут в новом сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Сейчас федерация плотно и активно работает с российскими специалистами по производству российского инвентаря для наших керлингистов, - сказал Свищев. - Мы от федерации сформулировали запрос по уровню качества и количеству оборудования, которое будет требоваться для развития вида спорта. Откликнулись умелые производители, у кого были технологические заделы в производстве спортивного оборудования. С этого сезона начнется тестирование российских камней для керлинга из разных регионов страны и, соответственно, из разного материала, гранита".

"По результатам тестирования будут определены лучшие характеристики гранита, - продолжил собеседник агентства. - Сейчас ведутся работы по усовершенствованию ледовой машины по подготовке льда для керлинга на территории "Сириус". В январе этого года специалистами был представлен первый экспонат, сейчас дорабатывается до идеала. Данная машина практически на сто процентов состоит из российских деталей и стоит в два раза дешевле канадского аналога".

Помимо камней, Федерация керлинга России разрабатывает российские системы судейства и хронометража. "Также в разработке сейчас у наших специалистов системы судейства и хронометража, чтобы результат сразу уходил напрямую в базу данных в общем доступе, - отметил Свищев. - Наша задача сейчас - это максимально автоматизировать судейство, чтобы результаты уходили сразу судьям на одну платформу. Кстати, такого в мире еще нигде нет. Сейчас они находятся на стадии апробации первых образцов".

"Процесс выстраивается не быстро, так как на данный момент производители вкладывают свои деньги на проведение всех этапов НИОКР, на выпуски первой партии и процесс апробации. Такая проблема обстоит во всех видах спорта, небольшим предприятиям просто не хватает оборотных средств на то, чтобы выделить из на разработки. При этом ниши свободны и мы видим потенциал того, что российские производители смогли бы на достойном уровне импортозаместить продукцию", - добавил Свищев.