Футболисты из "медиа". Почему успехи клубов Медиалиги в Кубке России не должны удивлять

По итогам первого раунда турнира в следующую стадию вышли медийные команды "Амкал" и 2Drots

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Два клуба из Медиалиги второй сезон подряд смогли пробиться в 1/128 финала Фонбет - Кубка России - "Амкал" победил ногинское "Знамя" (3:2), а 2Drots оказались сильнее "Сахалина" (2:0). Игроки клуба "Родина Медиа" не сумели пройти в следующий раунд, разгромно проиграв вологодскому "Динамо" (0:3).

Включение клубов из Медиалиги в список участников Кубка России - одно из самых успешных решений Российского футбольного союза за последнее время. Ажиотаж вокруг стадии 1/256 финала турнира никогда не был настолько большим - еще пару лет назад было тяжело представить, что матчи подмосковных клубов "Зоркий" и "Знамя" могли транслировать по федеральным телеканалам. Но вот уже второй сезон зрители с интересом наблюдают путь "Амкала" и 2Drots сквозь тернии низших стадий кубка страны, и каждый новый шаг воспринимается широкой аудиторией как противостояние "блогеров" и "профессионалов". Однако называть клубы Медиалиги командами блогеров не совсем верно.

Что такое Медиалига?

Медиалига была основана весной 2022 года бывшим преподавателем РУДН и руководителем футбольного агентства Unity Athletes Николаем Осиповым и менеджером Футбольной национальной лиги Дмитрием Кортавой. В первом сезоне в турнире приняли участие 10 команд, во втором лига расширилась до 18 коллективов, а в третьем их количество сократилось до 16. В первом и втором сезоне победу праздновали игроки из 2Drots, победителем последнего розыгрыша стал клуб "Родина Медиа".

В лиге сразу сформировался свой лимит на "легионеров". В последнем сезоне у каждой команды на поле могли находиться не больше четырех игроков-профессионалов, имеющих действующий контракт, и минимум три "медийных" футболиста. "Медийность" игроков определяла сама лига, в некоторых случаях руководители выдавали этот статус и профессионалам в качестве аванса, чтобы стимулировать к развитию в медиа. Также лимитом предусмотрен статус "нейтрального" игрока - его по определению получали все вратари, а также некоторые полевые игроки. При этом важно понимать: потенциал команд не заключается в количестве "медийных" игроков в составе.

"Двери в Медиалигу открыты для всех, вопрос только в желании команд развиваться. Если вы команда без больших ярких личностей и звезд, то, естественно, показателем медийности может стать контент, который команда производит на видеоплощадках - объяснил Осипов в разговоре с корреспондентом ТАСС. - Медиалига и называется "медиа", потому что команды создают контент. Кто-то в разговорном формате, кто-то в формате обзора своих матчей, кто-то в формате соревновательных моментов вроде "челленджей", на которых свою первоначальную аудиторию приобрели ребята из 2Drots. Масса путей развития медийного коллектива. Чем уникальнее контент, чем он интереснее и искреннее, тем больше внимания аудитории к этой команде и, естественно, больше шансов на попадание в Медиалигу".

Кто играет в Медиалиге?

Как правило, все команды в Медиалиге строятся вокруг популярных личностей. Например, клуб "Бей Беги", основанный футболистами московского "Спартака" Александром Соболевым и Георгием Джикией. Или футбольный клуб "10", руководителем которого является комик Азамат Мусагалиев. Есть команды, медийность которых подкреплена исключительно собственной аудиторией. Например, "Народная команда", организованная болельщиками все того же "Спартака". Особняком стоят "Амкал" и 2Drots - признанные основоположники медиафутбола в России, их матчи и видео собирают наибольшие просмотры.

С началом Медиалиги конкуренция среди клубов усилилась, и многие команды стали делать ставку на результат, порой забывая о "медийных" игроках. Руководители команд искали всяческие лазейки в регламенте лиги, чтобы усилить составы своих команд. Началась настоящая "гонка вооружений".

"У меня было желание сделать статус "суперзвезды", которая постоянно должна была быть на поле, - продолжил Осипов. - Тогда бы мы точно увидели и Мусагалиева, и [спортивного промоутера] Камила Гаджиева, и [фигуриста] Евгения Плющенко. Сейчас у ребят такой возможности гораздо меньше. Многие команды играют на результат и, естественно, стараются игроков с не самым высоким футбольным мастерством оставлять на замене, на бровке, внутри контента".

Блогеры или профессионалы?

Внимательно изучив заявки клубов Медиалиги на матчи прошедшей стадии Кубка России, станет очевидно, что все игроки команд как минимум получали соответствующее образование в футбольных школах. Большинство из них - воспитанники ведущих академий России, а некоторые даже имеют опыт выступления в Российской премьер-лиге. Например, бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов ("Родина Медиа") и экс-полузащитник московского "Динамо" Анатолий Катрич ("Амкал"). Перед началом "пути регионов" Кубка России его медиаучастники проходят настоящие сборы. Некоторые организовывают сборы и в зимний период, чтобы в оптимальных кондициях подойти к новому розыгрышу Медиалиги.

Тренерские штабы таких клубов тоже впечатляют. Главным тренером 2Drots является чемпион СССР в составе столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов, "Родину Медиа" возглавляет бывший игрок сборной России Андрей Каряка. Разумеется, в каждом штабе присутствуют и помощники - аналитики, медицинский персонал, специалисты по физподготовке. Далеко не каждый клуб из Второй лиги может похвастаться такой организацией, не говоря о таких любительских командах, как "Темп" из Барнаула или "Ставропольагросоюз".

Попав в Кубок России, команды из Медиалиги помогли создать своеобразный социальный лифт. Появление таких крепких соперников добавило репутационных рисков для профессиональных клубов. И первым в этом убедился бывший тренер "Зоркого" Денис Лопатин, отправленный в отставку после поражения от "Амкала" в 1/256 финала прошлого розыгрыша Кубка России. С другой стороны, клубы из низших дивизионов, которым посчастливилось сыграть с "Амкалом" или 2Drots, стали гораздо узнаваемыми, причем вне зависимости от результата. А любое удачное действие игроков из Второй лиги сразу обращало на себя внимание футбольных менеджеров из команд выше классом.

Медиалига - большое и профессионально организованное соревнование. Финальный матч между 2Drots и "Родиной Медиа" в "Лужниках" собрал более 21 тысячи зрителей, а победитель получил 7,5 млн рублей. Отдельные команды уже проводят товарищеские игры против клубов Российской премьер-лиги - в марте "самураи" (прозвище 2Drots) на "ВЭБ-Арене" победили ЦСКА (2:1). Неизвестно, насколько далеко пройдут клубы Медиалиги в текущем розыгрыше Кубка России, но удивляться их успеху точно не стоит.