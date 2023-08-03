Фигуристы Дэвис и Смолкин выиграли первый турнир после перехода в сборную Грузии

Спортсмены заняли первое место на соревнованиях в США

ТАСС, 3 августа. Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию и выступающие в танцах на льду, стали победителями турнира Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

Победители набрали 191,82 балла (74,35 балла за ритм-танец + 117,47 балла за произвольный танец). Вторыми стали американцы Уна и Гейдж Браун (180,66; 75,26 + 105,40), тройку призеров замкнули их соотечественники Ева Пейт и Логан Бай (177,95; 72,78 + 105,17).

Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии в июне после соответствующего одобрения Федерации фигурного катания на коньках России. В июле стало известно, что фигуристы компенсировали Центру спортивной подготовки сборных команд России средства, потраченные на их подготовку в прошлом сезоне.

Дэвис 20 лет, она является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны.

Ice Dance International - ежегодный турнир танцевальных пар, который с 2015 года проходит под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Лейк-Плэсид являлся столицей зимних Олимпийских игр 1932 и 1980 годов. Российские спортсмены с прошлого года отстранены от участия в соревнованиях ISU в связи событиями на Украине.