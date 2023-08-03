В СКА рассказали, на какой стадии находится процесс получения гражданства России Лайпсиком

Канадский хоккеист может успеть получить российский паспорт до старта сезона

СОЧИ, 3 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Процесс получения российского гражданства канадским хоккеистом СКА Бренданом Лайпсиком находится на финальной стадии. Об этом ТАСС рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

О желании Лайпсика стать гражданином России Ротенберг сообщил 11 июля, форвард написал письмо президенту России Владимиру Путину.

"Он может успеть [получить гражданство РФ до начала сезона 1 сентября]. Но это не значит, что он будет лишен статуса легионера - эти вопросы никак не связаны. Там сейчас дело на финальной стадии", - сказал Ротенберг.

Ранее российский паспорт получил американский защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл. "Чем больше будет граждан России, которыми станут спортсмены высокого уровня, тем лучше для России. Рано говорить о том, будут ли они кандидатами в сборную. Есть понятие спортивного гражданства, надо посмотреть, играл ли ранее хоккеист за какую-либо сборную. Не надо опережать события, надо сначала получить гражданство РФ", - подчеркнул Ротенберг.

В составе СКА легионером также является шведский вратарь Юхан Матссон. С сезона-2023/24 в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге российские клубы могут заявлять на матчи не более трех иностранных хоккеистов. Исключение составляют граждане стран Евразийского экономического союза, членами которого, кроме России, являются Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.