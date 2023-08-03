В ФХР рассказали, что готовят со странами БРИКС и Африки дорожную карту по развитию хоккея

По мнению первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, в этих странах можно создать хоккейную инфраструктуру высокого уровня

СОЧИ, 3 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) нацелена на то, чтобы создавать хоккейную инфраструктуру в странах межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и Африки для обучения в них детей на самом высоком уровне. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ранее Ротенберг сообщил ТАСС о подписании со странами - участницами БРИКС меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея. Второй саммит Россия - Африка проходил в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним прошел экономический и гуманитарный форум.

"Огромная благодарность организаторам саммита и форума, все прошло на очень высоком уровне. Это время возможностей развития хоккея в этих странах, начиная с детского хоккея, - сказал Ротенберг. - Нам ничего не мешает взять пятилетних детишек в Индии, Южной Африки, других африканских странах и из других стран БРИКС и начать с ними работать. Это великая возможность для хоккея, чтобы выйти на совершенно новый уровень".

"У нас есть отличный опыт с Китаем, Узбекистаном, и мы это апробировали в деле, то есть мы не теоретики, а практики. Сейчас готовим с коллегами дорожную карту, в которой будут вопросы, как нам совместными усилиями развивать хоккей в этих странах. С африканскими коллегами мы обсуждали, как экипировать детишек, строить катки", - добавил он.

В этих странах по силам создать хоккейную инфраструктуру, которая бы по своему уровню приближалась к тому, что сейчас есть в Санкт-Петербурге и подмосковном Красногорске, подчеркнул Ротенберг. "Аналогично это касается Индии и Южной Африки: там свои климатические условия, но можно построить крытый каток, на котором создать хоккейную секцию, где можно заниматься детям с четырех лет. Это проект не одного дня, а долгосрочный - лет на 20. Это не популизм, никто не хочет на этой ситуации хайповать, мы хотим начать кропотливо работать. И через 20 лет мы увидим этих детей из стран БРИКС, которые на высоком уровне будут играть в хоккей", - подчеркнул он.

Ротенберг поделился идеей приглашения в Россию зарубежных детских команд для проведения матчей с российскими командами в аналогичных возрастных категориях. "Мы великая хоккейная держава, и, как я уже говорил, детям можно играть на клубном уровне, приглашая другие команды, а не летая играть туда. Я был на сборах команды СКА в 1995 году, и там отбиралась команда для турнира в Миннесоту. Нам ничего не мешает в Сочи, Санкт-Петербурге собрать лучшие клубы со всего мира, организовать это в плане финансов. Тогда было престижно попасть в ту команду, которая отправлялась в США, а тут надо сделать наоборот, чтобы отобраться в команду в США, чтобы полететь в Россию. И тут никаких преград, включая политических, нет", - сказал первый вице-президент ФХР.