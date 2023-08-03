Четыре бегуна из Кении выйдут на старт Сибирского международного марафона

Соревнования пройдут 5 августа в Омске

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Сибирский международный марафон, который пройдет 5 августа в Омске, станет первым с 2015 года массовым беговым мероприятием России, в котором примут участие профессиональные зарубежные спортсмены. Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы Сибирского международного марафона Ирина Клизе.

"Сибирский международный марафон будет первым с 2015 года российским марафоном, на котором выступят профессиональные иностранные спортсмены, - сказала Клизе. - На старт планируют выйти четыре кенийских бегуна - Эрик Керинг, Алекс Трикой, Моника Черуто и Сара Джероп, а также спортсменка из Белоруссии Марина Доманцевич. У нас были определенные вопросы, связанные с оформлением приглашений и виз для африканских спортсменов, но все это решаемо. Самое главное, что иностранным спортсменам после длительного перерыва вновь разрешено выступать на соревнованиях в России".

"Противостоять кенийцам будут чемпионы России Ильдар Миншин и Алина Прокопьева. На старт Сибирского международного марафона в этом году планируют выйти более пяти тысяч человек", - добавила собеседница ТАСС.

В рамках марафона пройдут забеги на 42,195 км и 10 км. Победители на марафонской дистанции получат по 500 тыс. рублей, серебряные призеры - по 250 тыс. рублей, обладатели бронзовых наград - по 150 тыс. рублей. Если победители сумеют установить новые рекорды Сибирского международного марафона, то получат еще по 200 тыс. рублей, рекорды Омской области - по 100 тыс. рублей.

В ноябре 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за разразившегося допингового скандала. Эти санкции сделали невозможным участие зарубежных профессиональных легкоатлетов в соревнованиях на территории России. ВФЛА восстановили в международных правах в конце марта 2023 года.