Восстанавливающуюся после травмы Ласицкене включили в список участниц чемпионата России

Спортсменка планирует прилететь в Челябинск в четверг

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене включена в список участниц чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Московской области Евгений Шармин.

"Состоялось заседание мандатной комиссии, Мария Ласицкене включена в список участниц чемпионата России, я уже получил ее номер, - сказал Шармин. - Она планирует приехать сегодня. В женской высоте из-за небольшого количества участниц квалификационный турнир отменен, все спортсменки автоматически вышли в финал".

"Но будет ли Мария в итоге выступать здесь - это как звезды сойдутся", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее личный тренер Ласицкене Геннадий Габрилян сообщил журналистам, что решение об участии спортсменки в августовских турнирах будет приниматься исходя из состояния ее здоровья. По словам тренера, главной задачей на текущий сезон является полное восстановление легкоатлетки от травмы ахиллова сухожилия.

Ласицкене открыла летний сезон в конце мая на командном первенстве России в Сочи, где заняла второе место с результатом 1,88 м. После окончания соревнований спортсменка сообщила журналистам, что во время выступления испытывала боль в ноге, которая не позволяла высоко прыгать. Все последующие старты летнего сезона Ласицкене вынуждена была пропустить.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Челябинске с 3 по 6 августа, с 17 по 19 августа в Екатеринбурге состоится финал легкоатлетической серии "Королева российского спорта".