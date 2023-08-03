Призер чемпионата мира бегунья Кривошапка травмировала ногу на турнире в Челябинске

Спортсменка получила травму в предварительном забеге на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Обладательница бронзовой медали чемпионата мира 2009 года в беге на 400 метров Антонина Кривошапка получила травму ноги на первенстве страны в Челябинске. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, спортсменка сумела покинуть дорожку только при помощи врачей.

Кривошапка получила травму в предварительном забеге вскоре после старта. Спортсменка на выходе из виража схватилась за ногу и прекратила бег. По предварительной информации, у Кривошапки случился сильнейший мышечный спазм. Спортсменка с дорожки была доставлена в медицинский кабинет рядом со стадионом, где ей была оказана первая помощь.

Кривошапке 36 лет. В ее активе есть также серебряная медаль летнего чемпионата Европы 2010 года в беге на 400 метров, она является двукратной победительницей зимних европейских первенств.