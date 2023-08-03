В медийной команде 2Drots не исключили возможный переход в профессиональный футбол

Ранее команда вышла во второй раунд "пути регионов" Кубка России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Медийная команда 2Drots в скором времени может перейти в профессиональный футбол. Об этом ТАСС рассказали основатели команды Евгений Бабенко и Никита Панасюк.

2 августа 2Drots дома победил "Сахалин" из Южно-Сахалинска со счетом 2:0 в матче первого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России. Во втором раунде 2Drots сыграет с "Муромом".

"Все возможно, все такими быстрыми шагами растет и развивается, что можно реально не успеть оглянуться, как ты уже играешь с задачей выйти в Первую лигу, - сказал Панасюк. - Не будем загадывать, мы и в Медиалиге кайфуем, но при этом, когда играешь те же матчи Кубка России, понимаешь, что твоя команда не слабее команд из Второй лиги, можно думать о том, чтобы с нашей командой и фан-базой идти покорять мечту - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Конечно, все возможно в этой жизни. Если мы дошли до Кубка России, то я думаю, что сделать пару шагов и дойти до РПЛ - тем более возможно".

2Drots принимает участие в Кубке России во второй раз. В прошлом розыгрыше турнира медийная команда дошла до второго раунда, где уступила ивановскому "Текстильщику".

"Я сидел в раздевалке, говорил [главному тренеру 2Drots] Дмитрию Викторовича [Кузнецову], что как-то спокойно на душе, а он ответил, что мы уже привыкли, - сказал Бабенко. - А потом мы вышли на поле, у меня внутри все загорелось, смотрю, Викторович тоже такой на эмоциях. Когда ты забиваешь, когда твоя команда летит вперед, это все возвращается в любом случае. Ты чувствуешь этот огонь, потому что это новый для нас турнир, официальные матчи, естественно, ты здесь горишь и хочешь побеждать, поэтому это не может стать обыденным".

"Разница в эмоциях между победами в Московском кубке селебрити (МКС) и Медиалигой? Когда ты выигрываешь титул, к которому идешь четыре года (в 2023 году 2Drots впервые выиграли МКС - прим. ТАСС), это тоже нельзя обесценивать, - сказал Панасюк. - Я думаю, что мы просто счастливые, что часто испытываем такие эмоции, которые заставляют наши глаза гореть, чувствовать себя молодым человеком, который чувствуют счастье. Здесь можно говорить спасибо судьбе, что мы таким занимаемся, что можно получить удовольствие от победы в Кубке России, потом выиграть МКС, получить удовольствие, играть в Медиалиге тоже не надоедает".

О Кубке России

В среду Кубок России покинул чемпион Медиалиги клуб "Родина Медиа", уступивший со счетом 0:3 вологодскому "Динамо". 1 августа московский "Амкал" вышел во второй раунд, где сыграет с "Текстильщиком". В 2Drots рассказали о задачах на текущих сезон Кубка России.

"Такого точно нет, что нужно быть выше кого-то из медийных команд, мы ставим свои задачи, то есть идти шаг за шагом, побеждать в следующем матче, мы настраиваемся теперь на "Муром", посмотрим, что будет дальше, - отметил Бабенко. - Нет такого, что обязательно нужно ставить цель дойти до команды РПЛ, как получится. Мы будем делать все, что в наших силах, ребята выкладываются, стараются, готовятся. Посмотрим, что из этого выйдет".

"Мне кажется, что все, кто участвует в Кубке России, достойны этого, у каждого свой путь. Просто мы пишем свою своеобразную историю. Но не стоит обесценивать всех других людей, которые хотят, стараются, развивают свою команду. Это нелегкая задача. Да, конечно, мы благодарны тому, что у нас столько болельщиков и просмотров, но себя выше ставить других любительских команд не по-человечески", - добавил Панасюк.

По регламенту Кубка России 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения.