Боксер Тим Цзю станет чемпионом мира по версии WBO 30 сентября

Действующий чемпион американец Джермелла Чарло отказался от боя с Цзю и согласился на поединок с мексиканцем Саулем Альваресом

ТАСС, 3 августа. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю без боя получит титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. Решение опубликовано на официальном сайте организации.

В решении говорится, что американский боксер Джермелл Чарло будет лишен титула чемпиона мира по версии WBO после отказа от боя против Цзю. Поединок против Цзю являлся для Чарло обязательным, для сохранения возможности защитить титул его следовало провести до 30 сентября. В этот день Чарло выйдет на бой против мексиканца Сауля Альвареса в статусе чемпиона мира. После того, как он выйдет на ринг и будет представлен как чемпион мира по версии WBO, он официально потеряет звание.

Цзю, который родился в Австралии через два года после переезда в 1992 году родителей, дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC), чемпиона Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO, временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации, титул чемпиона стран Содружества, глобальный пояс WBO.

Чарло 33 года, он также является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Из 37 боев он выиграл 35 (19 нокаутом), проиграл один, еще один бой с участием американца завершился вничью.