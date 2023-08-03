Тарасова считает, что фигуристы Дэвис и Смолкин еще смогут проявить себя

Ранее спортсмены, перешедшие в сборную Грузии, стали победителями ежегодного турнира танцевальных дуэтов в Лейк-Плэсиде

ТАСС, 3 августа. Фигуристов Диану Дэвис и Глеба Смолкина, представляющих Грузию и выступающих в танцах на льду, ждет успешное будущее. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Дэвис и Смолкин стали победителями ежегодного турнира танцевальных дуэтов Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Это соревнование стало для них дебютным после перехода в сборную Грузии.

"Много определяет уровень соревнования. Но все равно они выиграли, я их поздравляю. Они себя еще проявят, они прекрасная пара", - сказала Тарасова.

Дэвис 20 лет, она является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны.