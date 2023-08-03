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Хоккей с мячом

Чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров умер в возрасте 17 лет

Евгений Хвалько из кемеровской молодежной команды "Кузбасс" скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Игрок молодежной команды кемеровского клуба по хоккею с мячом "Кузбасс" Евгений Хвалько умер на 18-м году жизни в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

"Федерация хоккея с мячом России выражает глубокие соболезнования семье Евгения Хвалько", - говорится в сообщении.

17-летний Хвалько был сыном бывшего игрока сборных России и Белоруссии Евгения Хвалько. В апреле 2023 года Евгений Хвалько-младший стал чемпионом России среди юниоров. 

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Хоккей с мячом
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