КХЛ проинспектирует новую арену в Новосибирске в 20-х числах августа

В эти дни на арене пройдет турнир с участием молодежных команд

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) посетит новый ледовый дворец в Новосибирске с инспекцией в период с 22 по 26 августа. Об этом сообщил журналистам министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

"Официальное открытие арены произойдет 13 августа, и после этого мы ожидаем инспекцию. У нас будет проходить традиционный турнир имени Белосохова (региональный предсезонный турнир - прим. ТАСС) с 22 по 26 августа здесь [на арене], и в рамках этого турнира как раз инспекция КХЛ сюда приедет. Будут играть шесть команд нашей молодежной лиги", - сказал министр, добавив, что именно во время турнира и пройдет финальное тестирование спортивного объекта.

Ахапов подчеркнул, что арену планируется использовать не только под спортивные мероприятия, также на площадке планируется проведение концертных и выставочных мероприятий. Предложения по таким мероприятиям уже поступают в министерство спорта области.

Как сообщалось ранее, первым официальным матчем на "Сибирь-Арене" станет встреча юниорских сборных России и Белоруссии по хоккею, которая пройдет 13 августа.

Открытие спортивного объекта станет продолжением Дня физкультурника, который в России отмечается каждую вторую субботу августа. С 12:00 по местному времени (08:00 мск) на прилегающей к арене территории будет организована концертная программа. Церемония открытия начнется красочным шоу и продолжится матчем между сборными.

Возведение ледового дворца спорта на левом берегу Оби в Новосибирске началось для матчей молодежного чемпионата мира по хоккею, однако в 2022 году Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения соревнований из-за ситуации на Украине. Планировалось сдать объект к сентябрю 2022 года, позднее стало известно, что сроки ввода объекта перенесены на декабрь 2022 года. Акт ввода в эксплуатацию был получен 30 декабря 2022 года. Новый дворец рассчитан на 10,5 тыс. зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами.