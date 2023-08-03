Вратарь "Трактора" Фукале рассказал, что советовался с Кузнецовым перед переездом в Россию

По словам новичка челябинского клуба, он также общался с еще несколькими игроками, которые ранее выступали в КХЛ

ТАСС, 3 августа. Канадский голкипер челябинского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" Зак Фукале перед переходом в команду общался с воспитанником челябинского хоккея форвардом клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Евгением Кузнецовым. Об этом Фукале рассказал "Спорт-Экспрессу".

28-летний Фукале с 2020 по 2023 год выступал за "Херши" - фарм-клуб "Вашингтона" в Американской хоккейной лиге. Он провел 4 матча за основную команду в НХЛ в сезоне-2021/22.

"Я говорил с массой разных людей и только потом принял окончательное решение. Когда был в "Вашингтоне", то немного пообщался с Евгением Кузнецовым. В "Херши" обсуждал разные вопросы с Алексеем Протасом, который несколько лет отыграл в КХЛ за минское "Динамо", и Богданом Тринеевым", - сказал Фукале.

"Франсис Паре, как и я, родом из провинции Квебек. Мы хорошо знакомы, поэтому с моей женой расспросили его и супругу обо всем. Еще консультировался с Филиппом Майе, который играл в Магнитогорске. Я получил много информации, все проанализировал, только потом дал согласие на переход и теперь рад стать частью такого замечательного клуба", - добавил он.

Фукале был выбран командой "Монреаль" во втором раунде драфта НХЛ 2013 года под общим 36-м номером. На счету игрока 4 матча в НХЛ в карьере. В составе сборной Канады голкипер стал победителем молодежного чемпионата мира 2015 года.