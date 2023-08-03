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WTA

Кафельников уверен, что 16-летняя Андреева скоро войдет в элиту мирового тенниса

Победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде не исключает, что по достижениям спортсменка превзойдет Марию Шарапову

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шестнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева в ближайшее время войдет в число лучших теннисисток мира. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников.

"Мирра Андреева очень амбициозная девочка. Думаю, что если у нее все хорошо будет со здоровьем, то в самое ближайшее время она будет в мировой элите", - сказал Кафельников.

Собеседник агентства отказался сравнивать Андрееву с победительницей пяти турниров Большого шлема и бывшей первой ракеткой мира Марией Шараповой. "Зачем их сравнивать? Не стоит. Может быть, она даже лучше по результатам будет", - отметил он.

Андреева занимает 62-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, а также вышла в четвертый круг Уимблдона. 

Теги:
Кафельников, Евгений АлександровичWTA
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