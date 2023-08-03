Воронкова и Радулова включили в список кандидатов в сборную России на сезон-2023/24

Старшим тренером в списке является Роман Ротенберг из СКА

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира нападающий Александр Радулов и форвард Дмитрий Воронков вошли в список кандидатов в сборную России по хоккею на сезон-2023/24. Документ опубликован на сайте Минспорта РФ.

Радулов и Воронков в прошлом сезоне в составе "Ак Барса" стали финалистами Кубка Гагарина. В начале мая 22-летний Воронков подписал двухлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Коламбус".

Старшим тренером в списке кандидатов является главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг. В прошлом сезоне Ротенберг возглавлял команду "Россия 25", которая провела серию матчей со сборной Белоруссии в разных городах.

Сборная России по решению Международной федерации хоккея не может выступать на соревнованиях под эгидой организации. Федерация рассмотрит вопрос о возвращении россиян и белорусов на международные турниры на заседании совета в марте 2024 года.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал ТАСС, что, по его мнению, в нынешней ситуации сборной не нужен тренер на постоянной основе и достаточно пригласить его под Кубок Первого канала.