В ЦСКА исключили вероятность отъезда Федотова в "Филадельфию" в этом году

Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что Международная федерация хоккея поймет, что контракт игрока с "Филадельфией" не имеет силы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вратарь ЦСКА Иван Федотов не уедет в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) перед стартом нового сезона. Уверенность в этом журналистам высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

"Есть ли вероятность, что Иван Федотов уедет в НХЛ? Нет, это исключено, наши юристы работают, - сказал Есмантович. - Настанет момент, когда Международная федерация хоккея (IIHF) поймет, что контракт с "Филадельфией" не имеет юридической силы".

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", которое было заключено перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.