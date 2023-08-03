Федоров рассказал, что ЦСКА попросит судей разъяснить новые правила КХЛ игрокам

Новые правила вступят в силу с сезона-2023/24

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА обратится к судьям Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за разъяснениями изменений в правилах, вступающих в силу с сезона-2023/24. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Сергей Федоров.

"Слышал о новых правилах, два-три сам нашел, прочитал. Все соответствует интенсивности игры в связи с маленькими площадками. По основным моментам мы проконсультируемся с судьями, попросим у КХЛ судью, который нам более профессионально и подробно объяснит. Большого внимания уделять не будем, но в режиме собрания команды все это проговорим", - сказал Федоров.

Согласно новым правилам, арбитры смогут накладывать двухминутный штраф за открытые калитки, если игрок команды противника получает травму в данном эпизоде. Также отменяется пункт правил о наложении 10-минутного штрафа за снятие элементов экипировки перед дракой, если соперник не принимает вызов и отказывается от боя.

Если игрок атакующей команды в результате воздействия на него со стороны защищающегося игрока сдвигает ворота, после чего шайба пересекает линию, то взятие ворот засчитывается. Игрокам будет запрещено держать шайбу в трапеции за своими воротами больше трех секунд: в случае первого нарушения следует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих - малый штраф (две минуты). Судьи получат право дополнительно накладывать штрафы в случае обнаружения любого другого нарушения со стороны любого игрока.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и казанским "Ак Барсом". Армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.