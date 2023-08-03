Федоров объяснил, почему хоккеисты ЦСКА поздно выходят из отпуска

Игроки московской команды вернулись на лед 1 августа, новый сезон КХЛ они начнут 1 сентября матчем против казанского "Ак Барса"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА выходят из отпуска одними из последних по рабочей необходимости - игроки проводят длинные сезоны последние пять-шесть лет. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Сергей Федоров.

Игроки ЦСКА, являющиеся победителями Кубка Гагарина двух последних сезонов, впервые вышли на лед 1 августа.

"Это не традиция, это вынужденная рабочая необходимость. Я не буду напоминать, что наша команда играет длинные сезоны последние пять-шесть лет, - сказал Федоров. - Чтобы хорошо поработать, нужно хорошо отдохнуть. Мы рады видеть энергию, которая была вчера и сегодня. Некоторые ребята уже 15-20 лет на льду".

Федоров рассказал о конкуренции в команде и о ситуации вокруг возвращения в состав вратаря Ивана Федотова, пропустившего год из-за армии. "В команде ЦСКА никому ничего не гарантировано, даже главному тренеру. Поэтому конкуренция приветствуется всегда. Все будет зависеть от ребят, у Вани [Федотова] есть все предпосылки быть хорошим вратарем, номером один, или два-три, все будет зависеть от ребят", - подчеркнул он.

"Сейчас все вратари чувствуют себя хорошо. Это процесс, мы его четко понимаем, контролируем и помогаем прийти в оптимальную форму. Когда она наступит, если мы говорим об Иване, мы пока не знаем, но последние два дня вселяют определенные надежды", - добавил Федоров.

Новый сезон Фонбет - Континентальной хоккейной лиги начнется 1 сентября матчем между ЦСКА и казанским "Ак Барсом".