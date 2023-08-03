Петрова предположила, почему россиянки удачно выступают на турнире WTA в Вашингтоне

Из десяти розыгрышей соревнований российские теннисистки выигрывали их пять раз

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские спортсменки хорошо и быстро адаптируются к любым покрытиям, поэтому показывают хорошие результаты на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне. Такое мнение ТАСС высказала бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации Надежда Петрова.

Женский турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500 и проводится с 2011 года. Первой его победительницей стала Петрова - тогда соревнования проходили в городе Колледж-Парк (штат Мэриленд, США). Из десяти розыгрышей турнира пять раз его выигрывали россиянки - помимо Петровой, это сделали Людмила Самсонова (2022), Светлана Кузнецова (2014, 2018) и Екатерина Макарова (2017). Анастасия Павлюченкова является двукратной финалисткой турнира (2012, 2015).

"Может, это и совпадение, но теннисистам гораздо проще перестроиться с земляного или травяного покрытия на "хард", так как на нем одинаковый отскок и не так сложно адаптироваться работой ног, поэтому с земли и травы проще перейти на "хард", чем наоборот, адаптация занимает намного меньше времени. У большинства теннисисток из Европы и России есть привычка приезжать за неделю до турнира, чтобы пройти акклиматизацию. И такая возможность приехать после Уимблдона пораньше на последующие турниры присутствует, потому что есть перерыв, который позволяет это сделать. Некоторые даже сначала едут отдохнуть, а затем приезжают пораньше на турнир американской серии, чтобы потренироваться и пройти акклиматизацию. И, надо признать, что на турнире есть возможность в первом круге не попасть на сильного соперника и таким образом втянуться в игровую форму, войти благоприятно в турнир", - сказала Петрова.

По ее словам, болельщики и организаторы турнира в Вашингтоне тепло принимали российских теннисистов. "Принимали хорошо. Сейчас турнир разросся - не только женщины выступают, но и мужчины. Все на одной площадке. Поэтому интерес высокий, приходит много болельщиков, которые спортсменов поддерживают", - отметила собеседница агентства.

Турнир WTA в Вашингтоне проводится на покрытии "хард" и завершится 6 августа. На данный момент в одиночном разряде единственной россиянкой осталась Самсонова, вышедшая в четвертьфинал турнира. Ее следующая соперница определится в матче между француженкой Каролин Гарсией и украинкой Мартой Костюк.