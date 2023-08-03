Тренер СКА Ротенберг назвал тяжелым решение об обмене хоккеиста Прохоркина

Ранее специалист сообщил, что игроку ищут варианты продолжения карьеры

ТАСС, 3 августа. Главному тренеру петербургского хоккейного клуба СКА Роману Ротенбергу было тяжело принять решение о прекращении сотрудничества с нападающим Николаем Прохоркиным. Об этом Ротенберг рассказал "Спорт-Экспрессу".

2 августа на пресс-конференции в Сочи Ротенберг поблагодарил Прохоркина, а также заявил, что клуб ищет варианты продолжения карьеры игрока вместе с его агентом.

"Я работаю с Прохоркиным с 2016 года. Было достаточно много времени, чтобы хорошо узнать игрока и принять решение. Это больно и тяжело по-человечески. Но главное - это результат", - сказал Ротенберг.

Прохоркину 29 лет, он выступает за СКА с 2022 года, ранее играл за команду из Санкт-Петербурга с 2016 по 2019 год. В 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге Прохоркин также выступал за московский ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард". В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2019/20 играл за "Лос-Анджелес".