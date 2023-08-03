Умер бывший тренер хоккеистов Яшина и Хабибуллина Герман Чумачек

Ему было 73 года

ТАСС, 3 августа. Заслуженный тренер РСФСР по хоккею Герман Чумачек умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского "Автомобилиста".

О причинах смерти не сообщается.

Чумачек был воспитанником свердловского "Спартака", в 1968 году вместе с "Автомобилистом" он стал победителем первенства СССР среди юниоров. Также в период игровой карьеры он выступал за орский "Южный Урал", хабаровский СКА и новоуральский "Кедр".

После завершения игровой карьеры Чумачек занялся тренерской деятельностью, он был тренером чемпиона мира 1993 года нападающего Алексея Яшина, олимпийского чемпиона 1992 года, обладателя Кубка Стэнли 2004 года вратаря Николая Хабибулина, олимпийского чемпиона 1992 года, чемпиона мира 1990 года в составе сборной СССР, обладателя Кубка Стэнли (2000) защитника Владимира Малахова. С 2018 года работал в екатеринбургской спортивной школе "Детский стадион". В 1986 году Чумачеку было присвоено звание заслуженного тренера РСФСР. Награждён медалью за заслуги перед спортивным обществом "Спартак".