Глава Федерации фигурного катания Грузии оценила дебют за сборную Дэвис и Смолкина

Дуэт, ранее выступавший за Россию, стал победителем турнира Ice Dance International в США

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Диана Дэвис - Глеб Смолкин рано начали сезон и хорошо выступили на дебютном для себя турнире за сборную Грузии. Такое мнение ТАСС высказала глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.

В ночь на четверг Дэвис и Смолкин стали победителями ежегодного турнира танцевальных дуэтов Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Это соревнование стало для них дебютным после перехода в сборную Грузии.

"Мы довольны. Ребята очень рано начали сезон, и радует, что они справились с задачей, которую ставили. Впереди еще много турниров, дальше - больше", - сказала Гиоргобиани.

Дэвис 20 лет, она является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны. Переход танцевального дуэта в сборную Грузии был одобрен Федерацией фигурного катания на коньках России в июне.