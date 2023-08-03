В Чехове открыли памятник олимпийскому чемпиону по хоккею Валерию Васильеву

Скульптором памятника является Илья Коротченко

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Памятник двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира Валерию Васильеву открыли в Чехове рядом с Ледовым хоккейным центром "Витязь". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе подмосковного "Витязя".

Васильев в разные годы работал председателем и заместителем председателя попечительского совета "Витязя".

"Скульптором памятника является Илья Игоревич Коротченко, - сообщили в пресс-службе. - Сама скульптура изготовлена из бронзы, а постамент - из гранита. Для работы были использованы фотографии Васильева из его экспозиции".

"Очень приятно, что не забывают наших великих игроков, - сказал ТАСС игравший вместе с Васильевым в "Динамо" и сборной СССР Александр Мальцев. - Я думаю, что памятник чуть-чуть похож на него. Но все равно самое главное - это история, что поставили памятник такому игроку, как Валера Васильев".

Воспитанник горьковского хоккея Васильев основную часть карьеры провел в московском "Динамо" (1967-1984). В составе бело-голубых становился многократным серебряным и бронзовым призером чемпионатов СССР. Олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов, серебряный призер Игр 1980 года, с 1981 года был капитаном сборной СССР, но по решению тренера не выступил на Олимпиаде 1984 года. Восемь раз побеждал на чемпионатах мира (1970, 1973-1975, 1978, 1979, 1981, 1982). Является участником Суперсерии 1972 года и обладателем Кубка Канады 1981 года. В 1998 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея.