Петрова рассказала, что может помешать теннисистке Самсоновой защитить титул в Вашингтоне

Россиянка вышла в четвертьфинал соревнований

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россиянке Людмиле Самсоновой будет сложно защитить титул на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за сложной сетки. Такое мнение ТАСС высказала бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации 2007 года Надежда Петрова.

В текущем розыгрыше турнира Самсонова (8-й номер посева) вышла в четвертьфинал. Ее соперница определится в матче между француженкой Каролин Гарсией (2) и украинкой Мартой Костюк (без номера посева). Самсонова является действующей победительницей турнира.

"Сложно говорить, защитит ли Самсонова титул. Сетка сложная, - сказала Петрова. - Дальше вторая спортсменка [турнира] - Гарсия, которая играет в быстрый теннис. В полуфинале уже может быть Кори Гауфф (американка, седьмая ракетка мира - прим. ТАСС), поэтому сложный путь, но если она сможет пройти - это замечательно. Но мне кажется, что круг-два, и дальше она не пройдет, к сожалению".

"Впрочем, впереди целая серия турниров, можно будет настроиться. Вашингтон можно воспринимать как разминочный. Понятно, что все ставят акцент на том, чтобы подвести себя в хорошей форме к Открытому чемпионату США", - подчеркнула Петрова.

Самсоновой 24 года, она занимает 18-е место в рейтинге WTA, на ее счету четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Самсонова не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе сборной России она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг (ранее турнир назывался Кубок Федерации).

Турнир в Вашингтоне проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 500, общий фонд соревнований - более $780 тыс. Финал пройдет 6 августа. Помимо Самсоновой, еще три россиянки выигрывали турнир - Петрова (2011), Светлана Кузнецова (2014, 2018) и Екатерина Макарова (2017).