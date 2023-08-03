Самая проверяемая на допинг спортсменка России Любушкина заявила, что ей нечего бояться

Легкоатлетку с начала года 16 раз проверили на допинг

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Специализирующаяся в спортивной ходьбе Кристина Любушкина, которую за первые полгода 16 раз проверили на допинг, не испытывает чувств тревоги из-за частых визитов сотрудников антидопинговых служб. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Серебряный призер чемпионата России 2023 года в ходьбе на 35 км Любушкина с января по июнь 7 раз была проверена инспекторами Российского антидопингового агентства и 9 раз - Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Чаще ее никого в России в 2023 году не проверяли на допинг.

"Я думаю, что увеличение внимания ко мне со стороны антидопинговых служб связано с ростом моих результатов, - сказала Любушкина. - Было время, когда ко мне приезжали чуть ли не каждую неделю. Пусть проверяют и дальше, я уверена в себе, мне нечего бояться".

На чемпионате России в Челябинске Любушкина в четверг финишировала четвертой на дистанции 10 000 метров.

"Расстроена своим выступлением, показала не тот результат, на который была готова. Мы поменяли систему тренировок, поэтому мне было тяжело готовиться. В сентябре у нас будет Кубок России, но участие в этом старте у меня пока под вопросом", - заключила Любушкина.