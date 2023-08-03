Футболист Эракович объяснил, почему перешел в "Зенит", а не в "Спартак"

По словам игрока, он считает переход в петербургский клуб хорошим продолжением своей карьеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Сербский защитник Страхиня Эракович перешел в петербургский футбольный клуб "Зенит", поскольку считает это шагом вперед в своей карьере. Об этом Эракович рассказал журналистам.

3 августа во флагманском магазине "Зенита" в Санкт-Петербурге прошла презентация Эраковича, а также перешедшего из "Сочи" вратаря Дениса Адамова. 23 июля Эракович перешел в "Зенит", подписав соглашение с клубом на четыре года с возможностью продления на сезон.

"Большое спасибо за эту презентацию, которую организовали, всех благодарю за то, что вы сюда пришли, действительно очень приятная и воодушевляющая церемония, - сказал Эракович. - Конечно, "Зенит" - большой клуб, мне очень приятно быть сегодня здесь. Мои переговоры со "Спартаком"? Тут, знаете, получается, что СМИ знают больше, чем я, потому что я об этом ситуации уже узнал, когда было предложение от "Зенита". Мне было очень приятно получить это предложение, "Зенит" действительно уже много лет является чемпионом России, одним из сильнейших клубов, я это предложение принял".

"Почему выбрал "Зенит", если "Спартак" и "Црвена Звезда" являются такими братскими клубами? Да, конечно, такая дружба между "Спартаком" и "Црвеной Звездой" есть, но я с уважением отношусь к любому клубу в России. Знаете, одно дело - личные отношения, другое - моя карьера, поэтому с точки зрения карьеры я в первую очередь ориентировался на "Зенит", - добавил защитник.

Эракович дебютировал в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) за "Зенит" в матче второго тура против "Ростова" (1:1). Он вышел на поле в первом тайме вместо получившего травму Дмитрия Чистякова. "Я был приятно удивлен, что практически в первой игре вышел на поле, конечно, был расстроен, что тогда травмировался мой одноклубник, но футбол - это спорт, травмы происходят, - отметил Эракович. - Я в любом случае остался очень доволен матчем, уровнем игры и стадиона, также и тем, как вообще проходят матчи в России. Поэтому впечатления на самом высоком уровне".

Эраковичу 22 года, он выступал за основную команду "Црвены Звезды" с лета 2020 года. В составе клуба из Белграда игрок провел 107 матчей в различных турнирах, в которых отдал 3 голевые передачи. Вместе с клубом защитник трижды выиграл чемпионат и Кубок Сербии. В составе сборной Сербии футболист принял участие в пяти играх, забив один мяч. Игрок был включен в состав национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако не появился на поле ни в одной из встреч.