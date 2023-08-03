Определились все участники плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин

Из группы H в матчах на вылет сыграют сборные Марокко и Колумбии

ТАСС, 3 августа. Сборные Колумбии и Марокко стали последними участниками плей-офф женского чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в Австралии и Новой Зеландии.

Матч между сборными Марокко и Колумбии, прошедший в четверг, завершился победой африканской команды со счетом 1:0. В другом матче группы H двукратный чемпион мира сборная Германии сыграла вничью с командой Южной Кореи (1:1) и не смогла выйти в 1/8 финала. Футболистки сборной Колумбии заняли первое место в группе с 6 очками, столько же набрала команда Марокко, оказавшаяся в турнирной таблице ниже по дополнительным показателям. Немки заняли третье место (4 очка), представительницы Южной Кореи - четвертое (1).

В 1/8 финала сборная Колумбии сыграет со командой Ямайки, марокканки - с француженками. В других матчах плей-офф сборная Швейцарии встретится с командой Испании, команда Нидерландов проведет игру против сборной ЮАР, японки сыграют с норвежками, шведки - с американками, австралийки - с датчанками, английские футболистки встретятся со сборной Нигерии. Игры пройдут с 5 по 8 августа.

Действующим победителем турнира является сборная США, выигравшая турнир 2019 года. Американки являются рекордсменками по числу побед на чемпионатах мира, сборная выигрывала турнир четыре раза.