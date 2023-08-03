Вратарь Адамов рассказал, что очень ждал перехода в футбольный клуб "Зенит"

По словам футболиста, он готов к конкуренции с голкиперами петербургского клуба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Предложение от петербургского "Зенита" не стало неожиданностью для вратаря Дениса Адамова. Об этом он рассказал журналистам.

3 августа во флагманском магазине "Зенита" прошла презентация Адамова и другого новичка команды сербского защитника Страхини Эраковича. 25 июля Адамов перешел в "Зенит" из "Сочи", подписав контракт на четыре года с возможностью продления на один сезон.

"На самом деле ничего подобного в моей карьере не было, мне очень приятно здесь находиться, мне нравятся те традиции, которые есть у "Зенита", - сказал Адамов. - Адаптация проходит отлично, сейчас небольшие нюансы с тем, где жить, как семью перевезти, в остальном со всем разобрался. Мне пришлось взять 16-й номер, потому что все мои предыдущие номера были заняты, выбор пал на него".

"Не могу сказать, что было неожиданным предложение от "Зенита", на самом деле я этого очень хотел и очень ждал, примерно в конце прошлого сезона начались разговоры об этом. Конкуренция с вратарями? К сожалению, у меня были не голы, а один забитый мяч. Считаю, что в первую очередь нужно свою вратарскую работу выполнять намного лучше, голы пусть другие забивают. Я все для этого сделаю, чтобы помогать команде в дальнейшем. Под 16-м номером выступал Вячеслав Малафеев за "Зенит"? Была мысль с ним созвониться, но в последний момент передумал, подумал, что будет неправильно звонить. До этого 16-го номера у меня не было на профессиональном уровне", - добавил Адамов.

Адамову 25 лет, он является воспитанником "Краснодара". Вратарь перешел в "Сочи" зимой 2021 года и провел за клуб 33 матча, 9 из которых завершил без пропущенных мячей. В сезоне-2021/22 Адамов стал серебряным призером чемпионата России.

Вратарь отметил, что готов конкурировать с вратарями "Зенита" Александром Васютиным и Михаилом Кержаковым. "Давайте не будем забывать и Александра Васютина, потому что тоже высококачественный вратарь, как и Миша Кержаков, - отметил Адамов. - Он провел много игр в премьер-лиге, в еврокубках выступал. Поэтому к конкуренции я был изначально готов. В дальнейшем как уже тренер решит. От себя сделаю все, что от меня зависит".