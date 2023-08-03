Более 2,2 тыс. спортсменов зарегистрировались для участия во II Играх стран СНГ

Спортивные состязания пройдут в Белоруссии с 4 по 14 августа

МИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. спортсменов из 22 государств зарегистрировались для участия во II Играх стран СНГ, которые пройдут в Белоруссии с 4 по 14 августа. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Александр Дорохович.

"На сегодняшний день на II Игры стран СНГ зарегистрировались 2 214 спортсменов из 22 стран", - отметил представитель Минспорта, слова которого приводит агентство БелТА.

Он проинформировал, что в республику для участия в соревнованиях уже прибыли более 500 спортсменов.

Дорохович напомнил, что Игры стран СНГ имеют открытый формат. Кроме стран Содружества, в Белоруссию прибудут атлеты из Бахрейна, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Кубы, Кувейта и ряда других государств. Первый замминистра также заявил, что "II Игры стран СНГ уникальны тем, что соревнования пройдут не только в столице, но и в регионах нашей страны".

II Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. Торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований планируется провести 5 и 13 августа соответственно.