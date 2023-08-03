Маршрут марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге изменили из-за 300-летия города

Спортсмены смогут увидеть здание Ельцин-центра, башню "Исеть", Водонапорную башню, оперный театр, Храм на Крови

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Маршрут международного легкоатлетического марафона "Европа-Азия", который пройдет 6 августа в Екатеринбурге, изменили из-за празднования 300-летия города. Спортсмены смогут увидеть множество городских достопримечательностей во время забега, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Нам очень хочется показать гостям все городские достопримечательности, сделать акцент на исторических местах. По ходу движения спортсмены смогут увидеть здание Ельцин-центра, башню "Исеть", Водонапорную башню, оперный театр, Храм на Крови", - цитируют в пресс-службе начальника управления администрации Екатеринбурга Людмилу Фитину с уточнением, что маршрут марафона изменили из-за празднования 300-летия города.

Директор серии забегов "Европа-Азия" Андрей Уткин добавил, что среди участников забега будут многократный чемпион России, участник Олимпийских игр Егор Николаев, призер чемпионата страны Алексей Попов, победитель Кубка России в полумарафоне Андрей Янович, победительница Пермского марафона 2022 года Любовь Добровольская, многократная чемпионка России Елена Седова.

Ранее сообщалось, что забег состоится 6 августа на дистанциях в 42,2, 21,1, 10 и 3 км. Также пройдет детский забег, он состоится 5 августа. Каждому участнику, которых ожидается 5 тыс., будет выдан стартовый пакет с номером, призами и подарками от партнеров.

Ежегодный международный легкоатлетический марафон "Европа-Азия" проходит в Екатеринбурге с 2014 года. Маршруты всех дистанций пролегают в центральной части города.

Празднование 300-летия города запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.