Бегун Никитин считает, что натурализация африканцев помогла бы российской легкой атлетике

По мнению чемпиона России в беге на 5 000 метров, это бы позволило увеличить конкуренцию

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Участие сильных натурализованных бегунов из Африки в российских соревнованиях пошло бы на пользу отечественной легкой атлетике. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России 2023 года в беге на 5 000 метров Владимир Никитин.

На чемпионате России 2015 года в Чебоксарах на дистанции 5 000 метров вне конкурса были заявлены два кенийца: Амос Кибиток и Николас Чепсеба, которые приехали на учебу в Татарстан и планировали взять российское гражданство. Кибиток тогда был первым на финише, Чепсеба - шестым.

"Если бы кенийцы сейчас выступали в нашем чемпионате, то конкуренция от этого только увеличилась бы, - считает Никитин. - Сильные бегуны всегда украшают соревнования. И не беда, если они будут натурализованными. Главное, чтобы компания веселая была, и друг другу бы все помогали".

В четверг Никитин стал чемпионом России на дистанции 5 000 метров с результатом 13 минут 19,58 секунды. Рекорд страны был установлен в 1981 году Валерием Абрамовым (13.11,99).

"На рекорд страны я сегодня не рассчитывал из-за своего недостаточного уровня подготовки, и мне изначально было понятно, что в этом сезоне рекорд не покорится. Для того, чтобы стать рекордсменом России, требуется специально подводить себя к старту на этой дистанции. Организаторам соревнований также нужно думать в первую очередь о спортсменах, а не о телевидении, потому что в пять вечера было очень жарко здесь бежать. Мне сегодня голову очень сильно припекло, да и горло очень сильно иссохло, поэтому погода тоже большое значение имеет", - добавил чемпион России.

"Что касается необходимости наличия сильных конкурентов, то на рекорд можно замахнуться и вдвоем. В одиночку с этой задачей можно справиться только, если сам очень сильно готов. Одному очень сложно побить рекорд", - заключил Никитин.