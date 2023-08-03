Хоккеисты "Адмирала" победили СКА в матче предсезонного турнира в Сочи

По ходу встречи владивостокская команда проигрывала со счетом 0:2

СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Владивостокский хоккейный клуб "Адмирал" со счетом 3:2 после овератайма обыграл петербургский СКА в первом матче предсезонного турнира "Лига ставок - Sochi Hockey Open". Соревнования проходят в Сочи.

В составе победителей шайбы забросили Колби Уильямс (36-я минута), Алексей Соловьев (48), Прохор Корбит (61). У СКА отличились Иван Демидов (13), Матвей Мичков (18).

В турнире также принимают участие омский "Авангард", "Сочи" и сборная России среди игроков не старше 23 лет. Турнир проходит с 3 по 8 августа.

В следующем матче СКА сыграет с "Авангардом" 5 августа, "Адмирал" в этот же день проведет встречу против сборной России.