В ПСВ опровергли интерес к футболисту "Динамо" Захаряну

Пресс-служба нидерландского клуба заявила, что не делала московской команде предложений по трансферу полузащитника

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Нидерландский футбольный клуб ПСВ не заинтересован в российском полузащитнике московского "Динамо" Арсене Захаряне и не делал никаких предложений по трансферу игрока. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПСВ.

Ранее в четверг журналист газеты Eindhovens Dagblad Рик Элфринк сообщил, что ПСВ возобновил интерес к Захаряну.

"Это все неверно. Мы не заинтересованы в трансфере Арсена Захаряна и не делали предложений "Динамо", - сообщили в пресс-службе.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 87 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.