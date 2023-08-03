Глава IIHF заявил, что федерация вынесет решение по Федотову не раньше следующей недели

КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым, в НХЛ заявили, что это является нарушением его годового контракта с "Филадельфией"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) вынесет решение по тому, где продолжит свою карьеру российский вратарь Иван Федотов, не раньше следующей недели. Об этом ТАСС сообщил президент организации Люк Тардиф.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович выразил уверенность в том, что серебряный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Гагарина 26-летний Федотов будет выступать за армейский клуб, с которым он заключил контракт.

"Обсуждение все еще идет. Ничего не произойдет до следующей недели", - сказал Тардиф.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", которое было заключено перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.