В Раде намерены призвать МОК пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

Комитет по вопросам молодежи и спорта назвал попытку фехтовальщицы пожать руку сопернице с Украины "провокационным поступком, противоречащим олимпийскому духу"

ТАСС, 3 августа. Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"В проекте обращения, в частности, отмечается, что Верховная рада полностью поддерживает поступок олимпийской чемпионки Ольги Харлан и решительно осуждает решение FIE о дисквалификации украинской спортсменки и призывает международную федерацию полностью отменить ее дисквалификацию и официально принести ей извинения, а также привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации", - говорится в заявлении.

Еще одним пунктом постановления является призыв к МОК и FIE пожизненно дисквалифицировать Смирнову. В комитет обосновали свое требование тем, что спортсменка совершила "провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу".

Также комитет предложил изменить правила с обязательным рукопожатием после матчей. "Крайне важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены", - отмечается в заявлении. Ранее Харлан призвала "давить" на международные федерации для отмены рукопожатий в спорте.

27 июля Харлан в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане победила россиянку Анну Смирнову, но была дисквалифицирована. По завершении поединка Смирнова подошла к сопернице, чтобы пожать руку, однако представительница Украины в ответ направила саблю в ее сторону, а затем развернулась и покинула спортивную площадку. МОК выступил с просьбой "деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами". FIE отменила наказание Харлан, она смогла принять участие в командных соревнованиях, а протест россиянки, которая выступала на турнире в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии чемпионата. FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.

Харлан 32 года. Она завоевала золотую (2008) и серебряную медаль (2016) на Олимпийских играх в командном турнире по сабле, также на ее счету две бронзовые награды Олимпиады в индивидуальных соревнованиях (2012, 2016). Украинка 15 раз становилась призером чемпионатов мира - на ее счету 6 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали.