Роман Ротенберг рассказал о перспективах Мичкова на позиции центрального нападающего в СКА

Хоккеист играет крайним нападающим, но мечтает выступать в центре

СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Крайний нападающий СКА Матвей Мичков всегда мечтал играть на позиции центрфорварда. Об этом журналистам рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Мичков сыграл в матче предсезонного турнира в Сочи с "Адмиралом" (2:3 ОТ) на позиции центрального форварда. Он отметился заброшенной шайбой.

"Матвей обладает хорошим игровым мышлением, видим, как он мыслит на льду. Он сказал, что всегда мечтал играть в центре, он не самый мощный, но у него сумасшедшее игровое мышление, - сказал Ротенберг. - Статистика у него была лучшая по вбрасываниям, но в атаке надо играть еще лучше. Посмотрим, что будет дальше, но на сегодняшний день это самое правильное решение".

Следующий матч СКА проведет с "Авангардом" 5 августа.