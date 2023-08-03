Британским трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях по гребле

Трансгендеры и небинарные люди, чей пол при рождении был определен как мужской, могут выступать в открытой категории

ТАСС, 3 августа. Федерация гребного спорта Великобритании (British Rowing) запретила трансгендерам и небинарным людям, чей пол при рождении был определен как мужской, принимать участие в женских профессиональных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-службы British Rowing.

В женских соревнованиях смогут принимать участие только те спортсмены, чей пол определяется как женский. Трансгендеры и небинарные персоны смогут принимать участие в открытой категории.

Ранее Федерация велосипедного спорта Великобритании запретила трансгендерам и небинарным людям, чей пол при рождении был определен как мужской, принимать участие в женских профессиональных соревнованиях.