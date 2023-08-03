Форвард СКА Мичков рассказал, что сам хотел попробоваться на позиции центрфорварда

18-летний крайний форвард сыграл на позиции в центре атаки в матче предсезонного турнира в Сочи против "Адмирала"

СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Нападающий СКА Матвей Мичков сам хотел предложить главному тренеру СКА Роману Ротенбергу попробовать сыграть на позиции центрального нападающего. Об этом Мичков рассказал журналистам.

18-летний крайний форвард сыграл на позиции в центре атаки в матче предсезонного турнира в Сочи против "Адмирала" (2:3 ОТ), забросив одну шайбу.

"Пару матчей играл в центре, мне всегда это нравилось, потому что вся игра идет через тебя и ты дирижируешь тройкой и всей пятеркой, - сказал Мичков. - Роман Борисович [Ротенберг] сказал, что хочет меня там видеть. Но главное, чтобы команда выигрывала, и где скажут, там я и буду играть. Я хотел сам попроситься в этом сезоне в центр, но Роман Борисович меня опередил. Играл на этой позиции за "Сочи" в матче с "Магниткой". Я рад, что так сложилось, и это что-то новое для меня".

"Когда узнал, что буду играть в центре, то пришел домой, открыл свой компьютер смотреть повторы, как играют центральные. Я смотрел повторы Сидни Кросби, как он действовал в обороне, и еще мне аналитики с видео помогли, показали, как центральные играют в обороне. Разберем свою игру, будем исправлять недочеты", - добавил он.

Следующий матч СКА проведет с "Авангардом" 5 августа.