Хоккеист СКА Мичков рассказал о впечатлениях от участия в драфте НХЛ

Мероприятие прошло в конце июля в США, нападающий был выбран "Филадельфией" под седьмым номером

СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков был рад находиться среди лучших на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прошедшем 29 июля в Нашвилле (штат Теннесси, США). Об этом он рассказал журналистам.

На драфте Мичков был выбран "Филадельфией" под седьмым номером.

"Нашвилл - хоккейный город, народ подходил, узнавали, когда я был в майке после мероприятия. Классное событие, всегда приятно находиться среди лучших, - сказал Мичков. - Удалось пообщаться с кем-то, что-то новое для себя узнал. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн мне пожал руку, пожелал удачи, сказал: давай развивайся, ждем тебя в нашей лиге".

Мичкову 18 лет, он является чемпионом юношеской Олимпиады (2020), серебряным призером юниорского чемпионата мира (2021), на котором был признан самым ценным игроком турнира, и победителем Кубка Глинки/Гретцки (2021). В ноябре 2021 года в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную, а в матче турнира против команды Швеции - самым молодым автором гола в составе взрослой сборной.