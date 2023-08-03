Футболист Малком рассказал о самом счастливом моменте за время выступления в "Зените"

Малком выступал за "Зенит" с 2019 года и летом перешел в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии

ТАСС 3 августа. Завоевание чемпионского титула Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23 стало самым счастливым моментом для бразильского нападающего Малкома за время выступления в составе петербургского футбольного клуба "Зенит". Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

26 июля "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии объявил о переходе Малкома. Ранее председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что петербургский клуб получит €60 млн.

"Несомненно, самый счастливый момент - это заключительное чемпионство и завоевание второй звезды на эмблему "Зенита". Мы стремились к этому, хотели вписать свои имена в историю клуба, и, к большому счастью, нам это удалось, - сказал Малком. - Весь последний сезон запомнится особенно, потому что он был украшен зрелищной игрой, и я счастлив, что помог "Зениту" добиться успеха большим количеством результативных действий. Меня озарило невероятное вдохновение: летал по полю, когда ждал рождения первенца, и это придавало дополнительные силы и мотивацию".

"Вообще вся карьера в "Зените" - огромный подарок для меня, очень рад, что все так сложилось. Счастлив, что важная часть моего футбольного пути прошла именно здесь, я благодарен болельщикам клуба за то, что они так радушно приняли меня. Хочу сказать спасибо России и всем, благодаря кому стало возможным получение паспорта РФ. Для меня как для профессионального спортсмена это значимое признание заслуг перед другой страной. Всегда с теплотой в сердце буду вспоминать о "Зените", Санкт-Петербурге, России и обо всем, что связано с ними", - добавил футболист.

Малкому 26 лет, он перешел в "Зенит" летом 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее футболист выступал за французский "Бордо" и испанскую "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.