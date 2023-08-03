Украинская ассоциация футбола предложила УЕФА отстранить россиян от работы в организации

В административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год будут работать 15 представителей России

ТАСС, 3 августа. Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой проработать возможность отстранения представителей России от работы в организации. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России.

"Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА, просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА", - говорится в письме УАФ.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также глава РФС входит в исполком УЕФА. Председатель правления "Зенита" Александр Медведев стал членом комитета клубных соревнований. Вячеслав Колосков сохранил место среди почетных президентов организации, Полина Юмашева - в комитете по управлению и соблюдению требований, Роман Бабаев - в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев - в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина - комитете по "фейр-плей" и социальной ответственности. Также в своей должности остались Леонид Калошин, работавший в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции, и Николай Левников, сохранивший пост в экспертной комиссии организации по развитию судей.

Новые должности заняли глава Российской премьер-лиги Александр Алаев, ставший заместителем председателя комитета по делам безопасности на стадионах, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, вошедший в комитет по проведению клубных соревнований, руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова, ставшая членом комитета по женскому футболу, руководитель академии РФС Ирина Баранова, вошедшая в комитет по развитию и технической помощи. Ответственный секретарь контрольно-дисциплинарного комитета РФС Даниил Заморин стал членом юридического комитета УЕФА, а руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова - панели по массовому футболу.